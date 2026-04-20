Dagli inviati Grosso verso la Fiorentina: "Lusingato dalle voci, ma conta il presente. Hanno ottime qualità"

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Tra i presenti di oggi a Coverciano per il premio "Inside the Sport", c'è anche Fabio Grosso. L'allenatore del Sassuolo, dopo aver preso la parola dal palco spendendosi anche sul suo futuro in panchina (con Fiorentina e Bologna come ipotesi più credibili), ha rilasciato dichiarazioni anche ai media presenti - tra cui FirenzeViola -, affrontando tanti argomenti: "Sono qua per un premio che ho ritirato molto volentieri. Chi sarà il prossimo ct? Non lo so, ci sono persone competenti e preposte a prendere questo tipo di decisioni".

Dove può arrivare il Sassuolo?

"Sono orgoglioso di quanto stiamo facendo, siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa. Mancano ancora cinque giornate e il traguardo l'abbiamo già raggiunto, si tratta di qualcosa di davvero bello. Il campionato è difficile, ci sono cose difficili da raccogliere e noi abbiamo fatto davvero bene".

Avete fatto due stagioni stupende.

"Quando le cose vanno bene ci sono benefici per tutti. Io sono stato fiero di aver intrapreso questo percorso con una società seria, con cui ho fatto due cavalcate importantissime. L'anno scorso abbiamo fatto una grande Serie B e quest'anno, nonostante più difficoltà, siamo stati ancora più bravi".

Quanto è lusingato dall'essere accostato alla Fiorentina?

"Sono stato accostato a squadre molto belle, con un passato importante. Fa sempre piacere, ma sono focalizzato sul presente. Il futuro passa da qui, i ragazzi mi stanno facendo emozionare con prestazioni di altissimo livello: per il momento rimaniamo con i piedi ben saldi a terra, vedremo poi cosa accadrà".

Domenica trovate una Fiorentina diversa dall'andata, risollevata da Vanoli.

"La squadra ha ottime qualità, è venuta fuori con tutto il suo potenziale. Sappiamo la difficoltà, noi proveremo a fare il nostro e come sempre vincerà chi meriterà di più".