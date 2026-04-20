Escort ai calciatori per il dopo-gara, società indagata a Milano

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(ANSA) MILANO - Ci sarebbero diversi calciatori di serie A tra i clienti di una società finita al centro di una indagine della Procura di Milano contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione nei locali della movida milanese. Secondo quanto emerge dall'inchiesta, veniva offerto loro un vero e proprio 'servizio dopopartita' che comprendeva un pacchetto completo: serata in un locale, albergo ed escort. Le serate costavano alcune migliaia di euro. Le quattro ordinanze degli arresti domiciliari sono state firmate dalla gip Chiara Valori nei confronti di un sodalizio che, è l'ipotesi dell'inchiesta, ha promosso un'attività finalizzata a contrastare il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi.

Quattro persone - secondo quanto riferisce appunto l'agenzia di stampa - sono finite agli arresti domiciliari e sono state effettuate alcune perquisizioni nell'ambito di una indagine della Procura di Milano con al centro una società che organizzava eventi nei più noti locali della movida. Secondo l'accusa offriva un giro di escort agli ospiti delle feste, tra cui anche alcuni calciatori. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Bruno Albertini e delegata al nucleo di polizia economico e finanziario della GdF, ha portato anche a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione per oltre 1,2 milioni di euro.

I clienti era appunto imprenditori e un numero notevole di giocatori di serie A. L'attività della Guardia di Finanza, che ha riguardato la ricostruzione dei patrimoni illecitamente accumulati dall'organizzazione criminale, ha in particolar modo permesso di rilevare come le fonti reddituali degli indagati, del tutto sproporzionate rispetto a quelle dichiarate, siano di fatto esclusivamente riconducibili al business legato all'organizzazione di eventi