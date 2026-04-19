Parma, è tutto pronto per il riscatto di Nicolussi Caviglia dal Venezia: le cifre

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Il futuro di Hans Nicolussi Caviglia è ormai prossimo ad essere definito: il centrocampista è vicino alla firma con il Parma fino al 30 giugno 2030. Arrivato in Emilia a gennaio, dopo la prima parte di stagione trascorsa alla Fiorentina con più ombre che luci, l’aostano ha vissuto l’ennesima esperienza in prestito, ma stavolta destinata a trasformarsi in un trasferimento a titolo definitivo.

Nell’accordo tra Parma e Venezia era infatti previsto un obbligo di riscatto legato alla salvezza, ormai a un passo dopo il successo della squadra di Guillermo Cuesta a Udine. L’operazione, sottolinea Tuttomercatoweb, garantirà al Venezia un incasso di circa sei milioni di euro, con il 10% della cifra — circa 600mila euro — che sarà girato alla Juventus secondo gli accordi precedenti tra i club.