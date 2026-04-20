Bernardeschi ringrazia i tifosi della Juventus: "Indescrivibile: come non fossi mai andato via"

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Federico Bernardeschi è rimasto legatissimo ai tifosi della Juventus. Tornato all'Allianz Stadium ieri per la sfida ai bianconeri, l'esterno d'attacco del Bologna ha ricevuto un lungo tributo dai suoi ex sostenitori ed è entrato in campo nel finale di gara. Oggi, lo stesso ex viola ha voluto ringraziare pubblicamente i tifosi della Vecchia Signora, con una Instagram Story con questo messaggio: “Quello che mi avete fatto vivere ieri sera é stato qualcosa di indescrivibile.

Il calore e l'affetto che mi avete regalato e dimostrato lo porterò nel cuore per sempre, come porterò nel cuore ognuno di voi, tornare dopo tanti anni é stato qualcosa di speciale, ma é come se non fossi mai andato via, siete una parte fondamentale del mio percorso e per questo non smetterò mai di ringraziarvi. Grazie di cuore ad ognuno di voi!”.