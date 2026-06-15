Targa speciale per Antognoni e Borja, Saccardi: "Per il legame con la Toscana"

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Una targa speciale del Consiglio regionale sarà assegnata a Giancarlo Antognoni e Borja Valero dalle mani della presidente del Consiglio stesso, Stefania Saccardi, grande tifosa viola. L’assemblea toscana ha deciso di premiare i due ex calciatori, bandiere della squadra viola, con un riconoscimento che apre di fatto le celebrazioni riservate alla Fiorentina per i suoi 100 anni di storia. Si tratta di targhe speciali dedicate ai protagonisti della storia viola nell’ambito di ‘Solo per la Maglia’, l’evento in programma venerdì 3 luglio al Teatro Niccolini di Firenze.

Mercoledì prossimo alle 12 nella sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso la cerimonia di consegna delle due onorificenze. Stefania Saccardi commenta: "Sono campioni che rappresentano due generazioni diverse, ma unite dagli stessi valori: appartenenza, rispetto e amore per la maglia viola. Non solo protagonisti sul campo, ma anche testimoni di un legame autentico con la comunità toscana”.