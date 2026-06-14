Contatti tra il Monza e Vanoli: ancora non c'è accordo. Anche Gilardino e Juric in corsa

Contatti tra il Monza e Vanoli: ancora non c'è accordo. Anche Gilardino e Juric in corsaFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:40Ex viola
di Redazione FV

Arrivano novità sul futuro in panchina dell'ormai ex allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, rimasto libero e attualmente sul mercato dopo la fine della sua esperienza a Firenze certificate pochi giorni fa. L'ex Torino, come riportato da Alfredo Pedullà, è stato contattato dal Monza tra la giornata di venerdì e quella di ieri, ma tra le parti continua a mancare l'accordo. Resta invece in quota un altro ex viola, Alberto Gilardino anche se il Monza continua ad approfondire la situazione di Juric e quella di un altro potenziale candidato.