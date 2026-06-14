Non solo la Cremonese, anche la Juve Stabia sull'ex dirigente viola Tramontano

Non solo la Cremonese, anche la Juve Stabia sull'ex dirigente viola TramontanoFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:00Ex viola
di Redazione FV

Archiviata una stagione che ha visto la Juve Stabia arrivare a un passo dalla finale dei playoff di Serie B, il club campano sta già pianificando il futuro. Tra le priorità della società c'è quella legata alla scelta del nuovo direttore sportivo e, in questo senso, prende quota la candidatura di Antonio Tramontano. Il nome dell'ex dirigente della Fiorentina, accostato nei giorni scorsi anche alla Cremonese, è tra quelli maggiormente apprezzati dalla dirigenza gialloblù. Lo riporta Gianluca Di Marzio.