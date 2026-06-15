Spezia, caccia al nuovo allenatore. Sondato Turati, già in Liguria con Italiano

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Marco Turati potrebbe ripartire dallo Spezia. La società ligure, retrocessa in Serie C, deve ripartire da un nuovo direttore sportivo e da un nuovo allenatore, con Guido Angelozzi grande favorito. Lo stesso dirigente dovrà poi nominare il nuovo tecnico, quello da cui iniziare il nuovo progetto. I nomi, come riporta Il Secolo XIX, sono quelli di Marco Turati, reduce dall’esperienza al Siracusa, e Federico Coppitelli che lascerà la Casertana come già annunciato anche dalla dirigenza campana.

L’obiettivo è quello di trovare un profilo giovane con esperienza in Serie C in modo da ripercorrere quanto fatto anni fa con la scelta di Vincenzo Italiano. Il primo, fra l’altro, ha lavorato proprio con l’allenatore che ha firmato pochi giorni fa con il Besiktas, partendo proprio dalla Spezia per poi seguirlo alla Fiorentina prima di mettersi in proprio.