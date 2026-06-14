Elisa Bartoli dice sì: l'ex calciatrice della Fiorentina si è sposata in Toscana
Lucia Di Guglielmo ed Elisa Bartoli, ex calciatrice della Fiorentina dal 2016 al 2018, nella giornata di ieri, sabato 13 giugno, sono convolate a nozze. Le due giocatrici hanno celebrato la propria unione civile per suggellare la loro storia d'amore. La cerimonia si è tenuta in Toscana, nelle vicinanze di Grosseto. È stata piuttosto sobria e intima ed erano presenti diverse calciatrici ed ex compagne delle neospose. Lo riporta Calcio Femminile Italiano. Questa una foto del matrimonio dalle storie Instagram di Lucia Di Guglielmo:
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