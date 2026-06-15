L'Udinese riscatterà oggi Zaniolo dal Galatasaray. Ma non è finita qui
L'Udinese riscatterà Nicolò Zaniolo dal Galatasaray, anche se la permanenza dell'ex Roma e Fiorentina a Udine non è ancora scontata. TMW scrive che entro la mezzanotte di oggi è fissata la scadenza per esercitare il diritto di riscatto e l’intenzione del club friulano è quella di versare la cifra fissata con il club turco la scorsa estate.
Zaniolo diventerà dunque a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Udinese, ma con un futuro da riscrivere: per la permanenza del ragazzo in bianconero sembra esserci un altro nodo da sciogliere, quello legato allo stipendio. Al Galatasaray infatti il giocatore ha una certa retribuzione, nettamente più alta di quella che percepirebbe a Udine. Le parti devono dunque trovare un accordo sulla cifra dello stipendio.
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