Favasuli: "Futuro? Sono contento a Catanzaro ma le voci di grandi club fanno piacere"

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L'ex terzino destro della Fiorentina, Costantino Favasuli, ceduto nell'estate scorso al Catanzaro a titolo definitivo (ma mantenendo una quota sulla rivendita) con cui ha fatto un'ottima stagione, a margine di un evento nella città calabrese ha parlato del suo futuro non prima però di essersi espresso sulla convocazione in Nazionale maggiore e sull'affetto dei tifosi: “Sono emozionatissimo, è bellissimo essere qua, manco me l’aspettavo: tutta questa accoglienza per me è incredibile. Devo ringraziare tutti quelli che sono qua e poi la società del Catanzaro, tutti sono stati splendidi in questa stagione. Anche mister Alberto Aquilani che mi conosceva".

Favasuli e le voci di mercato

E sul futuro appunto, Favasuli non si è esposto: "Il futuro di Favasuli non lo so, io sono un giocatore del Catanzaro, ora penso a farmi un po’ di vacanze perché è stata una stagione lunga e faticosa, però sono contento qua a Catanzaro. Certo, ci sono le voci di grandi club, fanno piacere, ma io sono veramente contento qua".