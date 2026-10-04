Stramaccioni esalta Kayode: "Può diventare uno dei terzini più forti al mondo"
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Tra i volti nuovi dell’Italia di Roberto Mancini, l'ex viola Michael Kayode ha già lasciato il segno. A sottolinearlo è Andrea Stramaccioni che, in un’intervista a Il Messaggero, ha riservato parole di grande fiducia all’ex difensore della Fiorentina, oggi al Brentford, protagonista di un esordio da sogno con la Nazionale maggiore: "Kayode per me, se resta umile com’è può diventare uno dei terzini destri più forti del mondo.
Ne sono convinto", ha dichiarato l’ex allenatore dell’Inter. Stramaccioni ha poi allargato l’analisi agli altri giovani azzurri: "Doumbia ha convinto, Zoma avrà tempo".
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