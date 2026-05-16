Stagione finita per Zaniolo: l'ex viola resterà ai box per una lombalgia

Stagione finita per Zaniolo: l'ex viola resterà ai box per una lombalgia FirenzeViola.it
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Oggi alle 14:45Ex viola
di Redazione FV

L'ex trequartista della Fiorentina, Nicolò Zaniolo, non farà parte del finale della stagione dell'Udinese, almeno sul campo a causa di un problema fisico. Questo il comunicato del club: "Udinese calcio comunica che Nicolò Zaniolo, a causa di una lombalgia, dovrà rimanere fermo 15 giorni. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo ma non recupererà in tempo per disputare le ultime gare del campionato".