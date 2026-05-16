Italiano: "Nonostante la stagione, la Fiorentina è una squadra da Europa"

vedi letture

L'ex tecnico della Fiorentina, ora al Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in sala stampa delle società, che oltre alle grandi del campionato stanno crescendo e hanno creato una struttura tale da lottare sempre per l'Europa. Queste le sue parole: "Negli ultimi anni nelle prime 6-7 della classifica si sono inserite Bologna, Atalanta e Como, ma le squadre che si giocano ogni anno quelle posizioni sono sempre le stesse. La Fiorentina la considero tra quelle nonostante la stagione anomala".