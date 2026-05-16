Niente più giocatori strapagati, Repubblica: "Da Paratici servono nomi fuori dai radar"
Questa mattina La Repubblica, nel parlare del mercato della Fiorentina, si augura che il club viola abbandoni l’unica alta classifica nella quale si trova, quella delle squadre capaci di pagare giocatori normali a cifre esorbitanti. Il riferimento del quotidiano è ovviamente ai quasi trenta milioni spesi per Piccoli, ai quindici per Sohm, ai quattordici per Fabbian, ai sedici per Pongracic, ai più di venti per Beltran e l’elenco potrebbe proseguire. Un acquisto si può azzeccare o sbagliare, però non si dovrebbe mai strapagare.
E invece negli ultimi anni questa sembra diventata una specialità del mercato viola. Inutile dire che da Paratici è attesa una inversione di tendenza, pescare un nome fuori dai radar, puntare su un giovane promettente senza dover riempire di soldi il Parma o il Lecce, o anche solo farsi una risata quando qualcuno dovesse chiedere 20 milioni per il riscatto di un Colpani.
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