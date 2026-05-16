Social

Edoardo Bove compie gli anni, gli auguri della Fiorentina: "Happy Birthday"

Edoardo Bove compie gli anni, gli auguri della Fiorentina: "Happy Birthday"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:00Ex viola
di Redazione FV

La Fiorentina fa i suoi auguri di compleanno a Edoardo Bove su Instagram: "Happy Birthday, Edoardo Bove". L'ex viola nella sua triste esperienza a Firenze, segnata in modo decisivo dall'aritmia ventricolare verificatasi la scorsa stagione contro l'Inter, ha collezionato solo 12 presenze condite da una rete.

Ora dopo il periodo lontano dal campo il centrocampista italiano è tornato a giocare vestendo la maglia del Watford