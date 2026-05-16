Matri: "Con Vlahovic la Juve è tornata a correre. Contro la Fiorentina però non sarà facile"

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Alessandro Matri, ex attaccante sia della Juventus che della Fiorentina, ed attuale opinionista di Dazn, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato della corsa Champions ma anche della sfida di domani tra due delle sue ex squadre: "Le ultime due giornate non cambieranno la classifica attuale e in Champions, oltre a Inter e Napoli, andranno la Juventus e il Milan. Il vantaggio è minimo, ma il Milan ha due incontri alla sua portata e non li sbaglierà: i valori dei rossoneri verranno fuori. Anche la Juventus con Spalletti ce la farà: Luciano ha dato una svolta e il rientro di Vlahovic è stato una spinta perché là davanti mancava tanto un centravanti che finalizzasse il gioco.

Con lui si è chiuso il cerchio e la Juve è tornata a correre. Con la Fiorentina e il Torino, però, non sarà tutto facile".