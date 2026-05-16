FirenzeViola Da "Fragile" a leader della Viola: Fagioli torna a Torino contro il suo passato

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Domenica la Fiorentina torna a Torino contro la Juventus, in una partita sentita dalla sua tifoseria, che vuole gioire di un eventuale sgambetto alla corsa Champions League dei bianconeri, in favore di una tra Roma e Como. Una sfida dai tanti ex, solo nella Fiorentina figurano: Mandragora, Rugani, per cui è recentemente scattato il riscatto con la salvezza ottenuta tra i fischi del Franchi dopo lo 0-0 con il Genoa, Kean, ancora indisponibile per l'infortunio alla tibia, e Fagioli, l'unica nota dolce di una stagione decisamente deludente.

L'effetto Fagioli nel centrocampo viola

Il gioiello del centrocampo viola e direttore d'orchestra di una sventurata Fiorentina si è messo in mostra nel periodo più cupo del club gigliato. Grazie a lui, la zona mediana del campo ha ritrovato un condottiero, che la portasse nuovamente ad essere incisiva. Ciò è dimostrato dal periodo di forma vissuto da Ndour, che tra Nazionale U21 e Fiorentina aveva inanellato una serie di prestazioni ottime condite da reti importanti, come quella contro l'Inter. Il classe 2001 oltre a fare rendere al meglio l'intero reparto, ha dato sfoggio di sé con geometrie, intelligenza calcistica degna di un grande calciatore e soprattutto con reti cruciali per il cammino della Fiorentina verso la salvezza, tra le quali spicca sicuramente il piatto destro al Bentegodi di Verona, che è valso tre punti in un pomeriggio complicato.

La Juventus e le voci di mercato

Ora il talento viola ritrova la sua ex squadra, la Juventus, che su di lui, dopo il caso scommesse del 2023-24, ha realizzato anche un film intitolato: "Fragile". Beh, adesso il numero 44 della Fiorentina, non è più così, ma anzi è forte delle sue certezze e della fiducia dell'allenatore, che al suo arrivo lo ha messo subito al centro del villaggio viola. Il complesso di quanto detto ha attirato l'interesse di un grande club inglese in difficoltà, il Tottenham. Gli Spurs hanno palesato il loro interesse per il centrocampista viola, ma la Fiorentina a tal proposito ha già messo le cose in chiaro: Fagioli resterà a Firenze a meno di proposte irrifiutabili.