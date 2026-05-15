Kayode torna sull'esordio in Viola: "La gioia più grande della mia vita. Sarò sempre grato a Italiano"

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Michael Kayode, ex terzino della Fiorentina attualmente in forza al Brentford, ha rilasciato una lunga intervista questa mattina a Tuttosport nel corso della quale è tornato anche sul suo passato in Italia e in particolare quello vissuto in viola: "La Serie D a 16 anni è stata fondamentale per la mia crescita, ho capito il calcio a livello mentale: mi ha permesso di affrontare il campionato Primavera alla Fiorentina con molte più certezze. All’esordio in Serie A, che è stata la gioia più grande della mia vita, ci sono arrivato pronto". Kayode ha poi parlato anche del salto che ha fatto dal Gozzano alla Fiorentina "Ringrazierò sempre Vincenzo Italiano per avermi fatto debuttare in Serie A contro il Genoa, proprio non me l’aspettavo. È un allenatore che può fare benissimo anche in Premier League, ha idee innovative.

Ha avuto il merito di non farmi sentire mai arrivato, mi ha tenuto costantemente sul pezzo. Mi ha dato tanto, ha lasciato un segno profondo nel mio percorso: gli devo molto".