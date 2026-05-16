La Primavera cade a Lecce, ma resta in vetta: ora si attende la vincente di Roma-Bologna

La Primavera cade a Lecce, ma resta in vetta: ora si attende la vincente di Roma-Bologna
Oggi alle 15:10Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina Primavera di Mister Galloppa perde in casa del Lecce con la doppietta decisiva di Esteban, ma questo basta per rimanere in vetta. Il Parma sul campo del Monza non va oltre lo 0-0 e dunque sale a quota 68, al pari della Fiorentina, che mantiene comunque il gradino più alto della graduatoria grazie a una differenza reti migliore, rispetto a quella dei ducali.

Dunque la Fiorentina consolida il primo posto e sfiderà domenica 24 maggio la vincente di Roma-Bologna per aggiudicarsi la finale, mentre il Parma giocherà l'altra semifinale, lunedì 25 maggio contro la vincente di Inter-Cesena. Infine nel caso in cui la Fiorentina raggiungesse la finale, questa si disputerà giovedì 28 maggio, sempre al centro sportivo di Bagno a Ripoli.