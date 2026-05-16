Juventus-Fiorentina: niente conferenza stampa per Spalletti e tesserati

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di Redazione FV

Alla vigilia di Juventus-Fiorentina, che in caso di vittoria bianconera avvicinerebbe la qualificazione in Champions League, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti non terrà nessuna conferenza stampa prima della partita e ciò vale anche per gli altri tesserati della rosa, che come il loro allenatore non risponderanno alle domande dei giornalisti. Dietro a questo c'è la volontà dei bianconeri di concentarsi solo sul campo e sul risultato da ottenere