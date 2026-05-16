Non solo Konate, come futuro centravanti viola resta viva la pista che porta a Lucca

Non solo Konate, come futuro centravanti viola resta viva la pista che porta a LuccaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:30Rassegna stampa
di Redazione FV

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha lanciato un nome nuovo per l'attacco della Fiorentina, ossia quello di Karim Konate del Salisburgo. Un profilo che potrebbe avere qualche difficoltà nell'adattarsi alla nostra Serie A.

Problema che non avrebbe un altro nome che secondo il noto quotidiano sportivo sarebbe tornato di moda per il reparto offensivo viola, ossia quello di Lorenzo Lucca, ora al Nottingham Forest, ma in prestito dal Napoli. La differenza fra i due è che l’ivoriano arriva da una seconda parte di stagione positiva, mentre l’italiano quest’anno ha faticato sia nel nostro campionato che in Premier.