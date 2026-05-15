Che futuro per Kayode? Ritorni: "Legato a Firenze, il suo obiettivo ora è la Nazionale"

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Michael Kayode sta per chiudere una grande stagione con la maglia del Brentford. Ne ha parlato stamani lo stesso ex giocatore della Fiorentina, nell'intervista concessa a Tuttosport, e lo ha fatto in giornata anche il suo agente. Andrea Ritorni, capo scout della VigoGlobalSport di Claudio Vigorelli e da sempre figura che segue in primis il classe 2004, ne ha parlato così in diretta su Radio Sportiva: "Michael ha un legame molto forte con la Fiorentina, il club che lo ha formato e accompagnato nella crescita. Sa bene quanto debba al suo percorso e alle persone che hanno creduto in lui fin dall’inizio: da Alberto Aquilani, che gli ha dato fiducia in Primavera, fino a Vincenzo Italiano, che lo ha fatto esordire in prima squadra nella trasferta di Genova, sorprendendo persino noi".

Queste invece le paroli sugli obiettivi futuri di Kayode: "La maglia della Nazionale maggiore resta uno degli obiettivi principali nella mente di Michael. Si impegna ogni giorno per arrivarci e ci auguriamo che possa finalmente essere il momento giusto, sia per lui sia per il calcio italiano. Un giocatore con le sue caratteristiche dovrebbe rientrare nel progetto futuro degli azzurri. Michael farà tutto il possibile per conquistarsi questa opportunità. In Italia, però, si continua a concedere poco spazio ai giovani. In Premier League, invece, abbiamo assistito all’esordio di ragazzi nati nel 2009 e nel 2010 con squadre del livello di Arsenal e Liverpool. I giovani talenti devono avere continuità, mettersi alla prova e vivere anche le difficoltà iniziali per maturare davvero. Da questo punto di vista siamo ancora indietro e i numeri lo confermano: le mancate qualificazioni ai Mondiali e le recenti uscite dalle competizioni europee dimostrano che nel nostro calcio serve un cambiamento culturale importante".