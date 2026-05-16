Palladino sul futuro: "Ora penso solo a raggiungere la Conference League"
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L'ex tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato in sala stampa in vista della partita contro il Bologna. Scontro fondamentale per consolidare la qualificazione in Conference League. Palladino nel corso della conferenza ha poi dovuto rispondere anche a domande riguardanti il suo futuro. Queste le sue parole: "Io sono concentrato sul presente.
Il mio obiettivo rimane il campo, e la cosa più importante è che Luca Percassi abbai parlato in maniera sincera sul futuro: le sue parole sono tanto oggettive quanto chiare. Il nostro obiettivo è arrivare in Europa. A fine ci siederemo e valuteremo insieme se le idee combaciano per il bene dell'Atalanta".
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