Nuovo nome per l'attacco viola del futuro, La Gazzetta: "Paratici punta su Konate"

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Da Kean a Piccoli, passando per Gudmundsson, tutto il reparto offensivo della Fiorentina verrà analizzato in vista del prossimo anno. Visto infatti l’andamento dell’annata che sta per concludersi, tutti sono in bilico. La volontà di Paratici e del club, rimarca stamani La Gazzetta dello Sport, è quella di costruire una Fiorentina forte e ambiziosa. In tal senso, scrive il quotidiano, un profilo che piace molto è quello di Karim Konaté, attaccante classe 2004 del Salisburgo e della Nazionale ivoriana, finito nel 2023 e 2024 nel mirino dell’Inter, essendo uno dei giovani più interessanti d’Europa. Forte di testa, rapido e con tecnica. Allora costava sui 25 milioni di euro.

Dopo un infortunio al crociato, il prezzo si è ridotto e si aggira sui 15 milioni. Infortunio da cui l’attaccante si è ripreso alla grande segnando 7 reti in 15 gare in campionato, più 4 gare in Europa League. Ovviamente eventualmente sarà da valutare l’adattamento al campionato italiano, cosa invece che non accadrebbe se si puntasse su uno come Lucca, altro nome che piace per l’attacco.