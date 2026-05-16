Pioli-Fiorentina, stima tra le parti immutata: il tecnico è pronto a tornare in Serie A

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Il divorzio tra la Fiorentina e Stefano Pioli è diventato ufficiale in termini contrattuali dal pomeriggio di ieri. L'intesa tra le parti avrebbe previsto altri due anni da passare insieme. Il tecnico dopo l'esperienza all'Al-Nassr aveva firmato un accordo fino a giugno del 2028, percependo un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro netti a stagione. Il contratto più oneroso dell’era Commisso per un allenatore. Nonostante le vicissitudini imprevedibili, la stima reciproca tra le parti è rimasta immutata. Tanto che la Fiorentina ha augurato il meglio a Pioli attraverso l’annuncio della risoluzione del contratto. Ora per il tecnico emiliano si aprono diversi scenari: occhio al probabile valzer delle panchine che si innescherà entro la fine della stagione.

Potrebbe rientrarci anche lui, approfittando dei malumori che si respirano in diverse piazze del campionato italiano. Pioli è pronto a tornare in carreggiata: il divorzio formale dalla Fiorentina lo conferma pesantemente. Lo riporta il Corriere dello Sport.

