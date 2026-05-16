Primavera, le formazioni ufficiali di Lecce-Fiorentina: c'è Kouadio titolare
La Fiorentina Primavera di mister Daniele Galloppa è pronta a scendere in campo in casa del Lecce per la 38a ed ultima giornata di campionato. La Fiorentina è attualmente in testa con un punto di vantaggio sul Parma. In caso di mantenimento del primato la squadra viola - già certa almeno del secondo posto - giocherà le semifinali scudetto (a cui è già certa di partecipare) domenica 24 maggio con la vincente di Roma-Bologna; mentre in caso di secondo posto alla fine dei match di domani i viola giocherebbero lunedì 25 maggio contro la vincente di Cesena-Inter, l'altro quarto di questa fase finale. Queste le formazioni ufficiali della sfida, con i viola che schierano dal primo minuto Kouadio, che sarà dunque assente domani contro la Juventus con la prima squadra di Vanoli:
Lecce: Penev, Rashidi, Scott, Pehlivanov, Pacia, Laerke, Lerga, Di Pasquale, Flies, Esteban, Esposito. A disposizione: Lupo, Lucarella, Belloni, Milojevic, Onyemachi, Perrone, Buzzerio, Piccinno, Danese, Longo, Palmeri- All. Schipa
Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Kouadio, Sadotti, Ademi; Bonanno, Deli; Evangelista, Atzeni, Kone; Jallow. A disposizione: Dolfi, Fei,Turnone, Puzzoli, Perrotti, Mazzeo, Cianciulli, Martini, Montenegro, Sturli. All. Galloppa
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati