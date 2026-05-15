Kayode: "Sono rimasto molto amico di Dodo e Mandragora. Non penso a un ritorno in Italia"

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Nel corso della lunga intervista che l'ex terzino della Fiorentina Michael Kayode ha rilasciato a Tuttosport, il difensore del Brentford ha anche parlato del legame che tutt'ora persiste con il club viola e delle sue prospettive future: "Se guarderò Juventus-Fiorentina? Da ex Penso di sì, del resto guardo tutte le partite dei miei ex compagni viola, sono rimasto molto legato a quel gruppo. Sinceramente avrei preferito lasciare il club in un altro modo. Con Italiano giocavo tanto, con Palladino le cose sono andate diversamente, per cui insieme alla società abbiamo scelto un altro percorso. Avrei voluto andare via meglio, ma anche il fatto di non aver giocato molto in quei mesi mi ha aiutato a compiere uno step in più.

Tutto serve". Kayode ha poi parlato dei legami mantenuti con alcuni membri dello spogliatoio gigliato: "Sono molto amico di Dodo, ma anche Mandragora, Bonaventura e Biraghi mi hanno supportato tanto nel mio primo anno di Serie A da protagonista". Sul suo futuro e sulle voci di un interesse della Juventus ha poi aggiunto: "Onestamente non sto pensando al mio ritorno in Italia: voglio solo fare bene, migliorarmi qui al Brentford e crescere ancora in questo club. Ovviamente l’attenzione della Juve, ma come di un qualsiasi top club, fa sempre piacere, ma sono concentratissimo sul finale di campionato".