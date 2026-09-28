Lo sfogo di Solomon sull'Irlanda: "Se dico quello che penso mi squalificano"

Manor Solomon non ci sta e dopo lo 0-3 subito dall'Irlanda con annesse polemiche e mancate strette di mano tra capitani, ha rilasciato delle dichiarazioni dure riportate dal Daily Mail: "Hanno detto sciocchezze durante la partita, non voglio parlare di loro. Se dico quello che penso di loro, sarò probabilmente squalificato per alcune partite, quindi non voglio dirlo. Ovviamente ci odiano e noi non piacciamo a loro. Non vedo già l'ora della prossima partita contro di loro, sarà completamente diversa. Quello che hanno fatto con l'inno? Non mi interessa, abbiamo un paese che è dieci volte migliore del loro, più forte, un paese fantastico con persone fantastiche".

Solomon poi ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di indossare la maglia della nazionale ed essere israeliani. Siamo orgogliosi del nostro paese e dei nostri soldati. Gli irlandesi possono fare tutti i loro trucchi. Siamo israeliani e amiamo il paese. E sarà sempre così. Faremo di tutto affinché appaia completamente diverso contro il Kosovo, abbiamo altre quattro partite e non è finita. Credo in noi stessi che possiamo farcela. So con chi sono qui, conosco i giocatori e la squadra, usciremo da questo e ci prenderemo la rivincita per questo".