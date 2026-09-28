Parma-Gilardino, contatti positivi. Manca la risoluzione col Pisa per firmare
Il Parma valuta concretamente Alberto Gilardino per la panchina dopo l'addio di Carlos Cuesta. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore i contatti tra le parti hanno prodotto segnali positivi, tanto da rendere l'ex attaccante una delle principali opzioni per la guida tecnica dei gialloblù. I dialoghi con il presidente Kyle Krause proseguono e potrebbero presto portare alla definizione dell'intesa.
Resta però da sistemare una questione prima di poter procedere con l'eventuale accordo. Gilardino è infatti ancora legato contrattualmente al Pisa, società che aveva deciso di esonerarlo nel corso della passata stagione. L'ex tecnico rossoblù dovrà quindi trovare un'intesa con il club toscano per chiudere il rapporto. Una volta risolta la situazione, il Parma potrà eventualmente formalizzare il suo arrivo sulla propria panchina e affidargli la guida della squadra in Serie A.
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