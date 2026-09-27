Gudmundsson va ko: ha lasciato il ritiro con l'Islanda. A ore la sua risonanza

Cresce la preoccupazione in casa Lazio per le condizioni di Albert Gudmundsson, costretto a interrompere in anticipo la sfida tra Islanda ed Estonia. L’attaccante ha accusato un problema alla spalla durante la partita ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco prima del fischio finale. Dall’Islanda sono arrivate le prime informazioni sull’infortunio: Gudmundsson non prenderà parte ai prossimi appuntamenti della sua Nazionale e rientrerà in anticipo a Roma per sottoporsi agli accertamenti del caso.

Tutti gli accertamenti del caso

Nelle prossime ore il giocatore effettuerà una risonanza magnetica, che permetterà di stabilire con maggiore precisione la gravità del problema e i tempi previsti per il recupero. La Lazio resta quindi in attesa degli esami, che saranno fondamentali per capire quando l’attaccante potrà tornare a disposizione e se l’infortunio potrà condizionare i suoi prossimi impegni con il club.