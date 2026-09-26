Gudmundsson si fa male alla spalla durante Islanda-Estonia e deve uscire

Gudmundsson si fa male alla spalla durante Islanda-Estonia e deve uscireFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:40Ex viola
di Redazione FV

Proseguono gli impegni per tutte le nazionali europee con l'Islanda dell'ex numero 10 della Fiorentina, ora in prestito alla Lazio, Albert Gudmundsson in campo contro l'Estonia. Proprio durante questa gara, dopo appena mezzora di gioco, l'ex viola è dovuto uscire per infortunio: il giocatore è caduto rovinosamente facendosi male alla spalla, lasciando dunque il posto in campo al compagno Gudjohnsen. Ancora da monitorare ovviamente l'entità dell'infortunio.