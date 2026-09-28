Da esubero a certezza: la Juventus lavora al rinnovo di Nico Gonzalez

Un gol ha cambiato il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus. Prima della sfida con il Parma del 29 agosto, l'argentino sembrava ancora destinato a lasciare Torino, con l'Atletico Madrid o un'altra soluzione tra le possibilità. La rete nel 2-0 contro gli emiliani ha invece modificato le valutazioni del club, che nelle ultime ore di mercato ha preso in considerazione soltanto offerte vicine ai 40 milioni di euro. Una decisione apprezzata da Luciano Spalletti, grande estimatore dell'ex Fiorentina e della sua duttilità offensiva.

Ora la Juventus ragiona anche sul futuro a lungo termine dell'argentino. Secondo il Corriere dello Sport, ci sono stati nuovi contatti tra il club e l'entourage del giocatore, con la volontà comune di proseguire il rapporto. Gonzalez avrebbe dato il proprio assenso a un possibile prolungamento, che permetterebbe alla società di ridistribuire anche il peso economico del suo contratto. Dopo essere stato vicino all'addio in estate, l'argentino è quindi diventato una pedina importante nei piani di Spalletti e il rinnovo è entrato nell'agenda della Juventus.