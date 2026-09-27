Caos Parma, per sostituire Cuesta si pensa a due ex viola: Gilardino e Pioli
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Dopo la separazione consensuale tra Carlo Cuesta e il Parma, la società è già al lavoro per il nome. Restano forti le quotazioni di Alberto Gilardino, mentre non ci sono contatti con Roberto D'Aversa. Igor Tudor e Stefano Pioli, invece, vogliono aspettare altre soluzioni. C'è anche una possibile opzione interna con la promozione di Corrent dalla Primavera, molto stimato dalla società e ricercato in estate da molti club di Serie B. Lo riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo sito.
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