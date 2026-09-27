Modena, l’ex viola Caso: "Con Galloppa rapporto top. Felice del rinnovo"
FirenzeViola.it
Giuseppe Caso, ex Fiorentina cresciuto nel vivaio viola, sta vivendo un buon avvio di stagione con il Modena. Intervistato da Parlandodisport, l’attaccante ha parlato del rapporto con Daniele Galloppa: "Con Galloppa ho un ottimo rapporto. Parliamo molto e lavoriamo anche attraverso i video per capire dove posso migliorare".
Caso ha spiegato di aver accettato senza esitazioni il rinnovo proposto dal club, dove si dice felice fin dal primo giorno. Sulla squadra ha aggiunto: "Finora abbiamo dimostrato di voler avere il pallino del gioco e imporci sugli avversari». Tra le novità, ha elogiato anche il nuovo centro sportivo, definendolo «un fiore all’occhiello per Modena".
Pubblicità
Ex viola
Progetto Oulai: Vanoli ci punta. Previsto un percorso tattico particolare. Nessun dubbio sulle sue grandi qualità. C’è una nuova cultura della faticadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Progetto Oulai: Vanoli ci punta. Previsto un percorso tattico particolare. Nessun dubbio sulle sue grandi qualità. C’è una nuova cultura della fatica
Copertina
FirenzeViolaIl borsino dei singoli dopo la 1' settimana di sosta: Gonçalves migliora, Gnonto c'è, terzini in crescita. Ancora pazienza per il miglior Atta
Tommaso LoretoLa nuova Fiorentina e la vecchia Italia, con il Signa ci scuotiamo dal torpore della sosta. E al c.t. consigliamo, oltre che uno sguardo a Fagioli, una telefonata a Vanoli
Andrea GiannattasioSquadra sotto torchio: riecco il sergente di ferro Vanoli. Ma ora il ritiro al Viola Park è un caso. E per l'estate 2027 si valutano altre opzioni
Luca CalamaiIdee per il mercato invernale. Pongracic può partire, nel mirino un talento. E a giugno tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi. Torreira si è offerto ma non convince. Via Dodò e Sottil. Fagioli, si pensa ad allungare il contratto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com