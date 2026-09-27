Modena, l’ex viola Caso: "Con Galloppa rapporto top. Felice del rinnovo"

Giuseppe Caso, ex Fiorentina cresciuto nel vivaio viola, sta vivendo un buon avvio di stagione con il Modena. Intervistato da Parlandodisport, l’attaccante ha parlato del rapporto con Daniele Galloppa: "Con Galloppa ho un ottimo rapporto. Parliamo molto e lavoriamo anche attraverso i video per capire dove posso migliorare".

Caso ha spiegato di aver accettato senza esitazioni il rinnovo proposto dal club, dove si dice felice fin dal primo giorno. Sulla squadra ha aggiunto: "Finora abbiamo dimostrato di voler avere il pallino del gioco e imporci sugli avversari». Tra le novità, ha elogiato anche il nuovo centro sportivo, definendolo «un fiore all’occhiello per Modena".