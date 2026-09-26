Zaniolo lascia il ritiro azzurro per tornare ad Udine: "Valutato indisponibile"

L'ex attaccante della Fiorentina, ora all'Udinese, Nicolò Zaniolo, convocato da Roberto Mancini per il nuovo ciclo della Nazionale, lascia il ritiro azzurro e torna ad Udine. Il giocatore si portava dietro infatti un problema muscolare e articolare, che ha limitato la sua presenza in campo in questo inizio di stagione. Non al meglio, l'ex viola aveva già saltato la gara con il Belgio ed è stato così deciso di non forzare la mano e rimandarlo ad Udine per recuperare, saltando così le tre prossime sfide degli azzurri.

Il comunicato della Federazione

"Alla vigilia della trasferta di Bursa, dove l’Italia giocherà lunedì sera la seconda gara del girone di Nations League con la Turchia, Roberto Mancini ha guidato l’allenamento della Nazionale nella tarda mattinata di oggi presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ a Roma. Ad esclusione degli undici titolari della partita con il Belgio, che si sono sottoposti ad un programma di recupero personalizzato in piscina, alla seduta hanno preso parte tutti i calciatori ad eccezione di Nicolò Zaniolo che, dopo aver svolto un lavoro differenziato, è stato valutato indisponibile per le prossime gare e lascerà il ritiro".