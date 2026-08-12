Il saluto di Moreno: "Grazie al club che mi ha aperto le porte dell'Europa, auguro il meglio"

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Matias Moreno è un nuovo giocatore del Venezia da qualche giorno ed oggi ha salutato definitivamente Firenze, anche via social. "Oggi devo iniziare un nuovo percorso, ma non volevo andare senza dire addio al club che ha aperto le porte dell'Europa per me, grazie mille a tutti coloro che ne hanno fatto parte, vi auguro tutto il meglio" è il messaggio su Instagram con alcune immagini con la maglia della Fiorentina. In un post precedente aveva salutato con belle parole di gratitudine anche il Levante, squadra dove ha giocato in prestito nell'ultima stagione.

Il percorso in Europa

Arrivato dal Belgrano nell'agosto del 2024, Moreno con la maglia della Fiorentina nella prima stagione ha collezionato 4 presenze in serie A e 8 in Conference (saltando solo il ritorno con il Celje per squalifica) mentre nella seconda il difensore è stato ceduto in prestito al Levante. Rientrato a Firenze ha fatto la prima parte di preparazione con la Fiorentina al Viola Park ma è stato poi ceduto al Venezia in prestito con obbligo condizionato di riscatto.