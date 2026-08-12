Calciomercato Fatta per Pellegrino: arriva a titolo definitivo, visite domani

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Mateo Pellegrino è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha convinto definitivamente il Parma arma a cedere l'attaccante argentino cambiando la formula e acquistando il giocatore a titolo definitivo. La Fiorentina verserà nelle casse dei ducali 25 milioni. Il giocatore domani sarà a Firenze per le visite mediche.

Contratto fino al 2031

Il giocatore, che aveva già detto sì alla Fiorentina e aspettava l'accordo tra i due club su cifre e formula, dopo le visite firmerà un contratto fino al 2031 con un ingaggio di 1.5 a stagione a salire. Pelelgrino era arrivato al Parma nel 2024 firmando un contratto fino al 2030 ma questa estate è stato molto corteggiato sia dalla Juventus che dalla Fiorentina che alla fine è stata più decisa e convincnete sia con il giocatore che con il Parma.