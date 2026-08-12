Calciomercato Piccoli al Bologna in due settimane. Superato uno scoglio notevole: il retroscena

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La trattativa per Piccoli al Bologna è iniziata 15 giorni fa: i rossoblù spingevano per il prestito con diritto. Poi il passo indietro

La Fiorentina ha definito nella mattinata di oggi la cessione di Roberto Piccoli al Bologna. L’operazione è stata condotta dal procuratore del classe 2001, Alessandro Lucci, che avendo colto la volontà dei felsinei di puntare con decisione sul ragazzo ha accorciato le distanze tra i due club. L’accordo, come vi abbiamo raccontato, è stato raggiunto sulla base del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla permanenza del Bologna in Serie A, per 18 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita in favore della Fiorentina.

Il retroscena sull'operazione

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la trattativa era iniziata a fari spenti due settimane fa, coi rossoblù che avevano spinto fin da subito per il prestito con diritto di riscatto, salvo fare un passo indietro con l’andare dei giorni. Il che è stato decisivo, perché senza la garanzia dell’obbligo - la condizione è scontata - l’affare non si sarebbe sbloccato. La distanza iniziale era tutt’altro che indifferente: il Bologna lavorava solo sul riscatto e la dirigenza viola non voleva sentire ragioni. La soluzione definitiva soddisfa entrambi i club.

L'esperienza di Piccoli a Firenze

Piccoli saluta quindi la Fiorentina dopo una sola stagione, caratterizzata da un rendimento al di sotto delle aspettative. L'attaccante, arrivato dal Cagliari per una cifra di 25 milioni di euro più 2 milioni di bonus, non è riuscito a lasciare il segno come ci si aspettava, chiudendo la sua esperienza in viola con 8 gol in 43 presenze complessive tra campionato e coppe. Ora per Piccoli si apre una nuova avventura con il Bologna, dove avrà l'opportunità di rilanciarsi e dimostrare nuovamente le proprie qualità.