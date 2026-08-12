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Verso il debutto in Coppa Italia: 11mila biglietti venduti per Fiorentina-Benevento
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Cresce l’attesa in casa Fiorentina per la prima gara ufficiale della stagione. In vista della sfida di venerdì sera alle 21.15 contro il Benevento, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, sono già 11mila i biglietti venduti.
Il dato conferma l’entusiasmo dei tifosi viola per il debutto stagionale. La Fiorentina ha infatti deciso di aprire anche il settore della Maratona, inizialmente rimasto chiuso, dopo aver visto una buona risposta nella vendita dei tagliandi. La gara sarà a eliminazione diretta: chi passerà il turno affronterà la vincente del derby toscano tra Pisa ed Empoli, in programma il lunedì successivo.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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