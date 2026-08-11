Vlahovic pronto a riabbracciare Italiano: le cifre del suo trasferimento al Besiktas

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È sempre più vicino il trasferimento di Dusan Vlahovic al Besiktas. Secondo quanto riportato da TMW, la trattativa è entrata nella fase decisiva e si sta avviando verso la chiusura. Il club di Istanbul e l'entourage del centravanti serbo sono infatti al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell'accordo, in particolare quelli relativi al contratto e alle commissioni. L'operazione si prepara a essere particolarmente importante anche dal punto di vista economico. Vlahovic, classe 2000 ex Fiorentina e Juventus, è pronto a firmare un contratto triennale da 10 milioni di euro netti a stagione, ai quali si aggiungeranno 10 milioni di euro alla firma. Un investimento significativo da parte del Besiktas, intenzionato a regalarsi un centravanti di primo livello per rilanciare le proprie ambizioni.

Per il club turco si tratta anche di una sorta di riscatto dopo la trattativa sfumata per Mohamed Salah, che negli ultimi giorni aveva rappresentato un obiettivo di grande prestigio. Vlahovic, dunque, diventerà il nuovo riferimento offensivo della squadra di Istanbul e troverà anche volti conosciuti. In panchina ci sarà infatti Vincenzo Italiano, suo allenatore ai tempi della Fiorentina, mentre in attacco potrà condividere il reparto con Leandro Trossard, altro nuovo acquisto del Besiktas. Per Vlahovic si apre così una nuova fase della carriera, lontano dall'Italia e con un contratto da assoluto protagonista.