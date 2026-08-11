Parla il padre di Solomon: "L'interesse della Fiorentina? Il nostro obiettivo era rimanere in Inghilterra"

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Manor Solomon continuerà la sua carriera in Inghilterra. Dopo il prestito alla Fiorentina, l'attaccante è stato ufficialmente annunciato dal West Ham, con cui ha firmato un contratto triennale. Il club londinese lo ha acquistato a titolo definitivo dal Tottenham per una cifra complessiva di 7 milioni di sterline, circa 8,2 milioni di euro, bonus compresi. Il padre del calciatore, Yossi Solomon, ha espresso tutta la propria soddisfazione per il trasferimento del figlio agli Hammers: "È una grandissima emozione, soprattutto perché parliamo di un trasferimento a titolo definitivo con un progetto a lungo termine e non dell'ennesimo prestito. Era esattamente la nostra priorità: volevamo che continuasse la sua carriera in Inghilterra".

Yossi ha poi commentato anche le altre proposte arrivate per il giocatore: "L'interesse di Fiorentina e Hull City? Ci cercavano diversi club, ma la volontà assoluta di Manor era quella di proseguire la sua avventura nel calcio britannico. Il West Ham è una società blasonata, con un trofeo europeo come la Conference League conquistato di recente, un pubblico caloroso e uno stadio costantemente esaurito, che offre una splendida cornice. In più, siamo a Londra. Siamo certi che al termine della stagione la squadra saprà conquistare la promozione in Premier League".