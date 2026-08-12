FirenzeViola Betis e Como su Kean. Ma in attesa di concretezza lui si gode la Fiorentina (e viceversa)

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Tutto si muove intorno a Kean ma alla fine tutto è ancora fermo e il centravanti non intende farsi distrarre da voci e offerte che materialmente non ci sono. Un mese fa circa il sondaggio è arrivato dal Como, un paio di settimane fa ad informarsi sul giocatore è stato il Betis Siviglia. Entrambe vogliono regalarsi un centravanti per la Champions e uno come Moise Kean fa sicuramente gola a tutti.

Sondaggi al momento senza seguito ma in riva al lago potrebbero rilanciare

I sondaggi dei due club non hanno però avuto seguito. Un apprezzamento che si è fermato alle parole quando si è capito che la Fiorentina, nonostante la stagione deludente dello scorso anno dà un'alta valutazione del giocatore. Scaduta inutilmente la clausola il 15 luglio, gli spagnoli hanno chiesto informazioni all'entourage limitandosi però a questo. Così come il Como che ha preferito investire prima sul difensore, Chalobah. Ora i due club stanno riflettendo e se il Betis difficilmente potrebbe permettersi un investimento così importante (almeno 40 milioni), il Como sembra invece voler ancora rilanciare per il centravanti, nonostante il ds Ludi proprio ieri, pur ribadendo l'apprezzamento per Kean abbia tirato in ballo l'investimento su Morata. Strategie, certo, ma resta il fatto che alla Fiorentina né all'entourage del giocatore è ancora arrivato nulla di concreto.

Kean sereno e concentrato sulla Fiorentina

Moise Kean intanto è concentrato sulla Fiorentina e non intende come detto valutare o esposrsi su offerte che non ci sono ancora. Se arriveranno e saranno adeguate per tutti ci penserà insieme alla società. Al momento lo spirito è quello giusto, con il Real ha ritrovato fiducia e l'entusiasmo della "griddy dance" e l'obiettivo è solo il Benevento e il passaggio del turno in Coppa. Con l'addio di Piccoli è rimasto l'unico centravanti e di sicuro toccherà a lui giocare per il primo obiettivo stagionale. Poi ci sarà il campionato e chissà che alla festa del Centenario il numero 9 della Fiorentina, un'investitura vera e propria da centravanti viola, sia sempre sulle sue spalle. Di sicuro la maggior parte dei tifosi se lo augura.