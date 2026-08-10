Calciomercato Dodo e un mercato che resta bloccato: la speranza viola si chiama Roma

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Dodo resta in uscita ma non ha la fila fuori dalla porta. Nessuno ha chiamato la Fiorentina ma la Roma potrebbe muoversi a fine mercato

La situazione di Dodo resta una tra le più complesse all'interno della Fiorentina, con il brasiliano ormai da mesi in uscita dal club viola ma con un mercato che stenta, a dir poco, a decollare. Nonostante qualche timido sondaggio effettuato da intermediari, Paratici non ha ancora ricevuto alcuna chiamata che esprimesse un concreto interesse per l'esterno. Un ruolo che la Fiorentina ha già "coperto" con due innesti, Jimenez e Joao Mario, più un altro in attesa di partire come Fortini.

Le speranze di fine mercato

La speranza della Fiorentina è che dopo Ferragosto, le squadre che hanno ancora da completare la rosa in quel settore di campo, tornino a pensare concretamente a un giocatore dal sicuro rendimento come Dodo e dai costi relativamente basso considerando il contratto in scadenza nel 2027. La Roma, ad esempio, attualmente alle prese con la ricerca di un esterno offensivo da consegnare nelle mani di Gasperini, potrebbe farsi viva per acquistare un vice Wesley. Discorso simile per l'Inter che aveva mostrato un timido interesse senza mai approfondire. Anche il mercato estero potrebbe fare al caso della Fiorentina, ma al momento, come in Italia, nessuno ha mosso passi decisi nella sua direzione.