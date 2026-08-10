Calciomercato Mandragora e un'altra estate di rincorsa. Ma l'addio è lontano, anche grazie a Commisso

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Mandragora parte dalle retrovie e si dovrà giocare il posto in un reparto affollato. Ma la stima di Commisso ne allontana l'addio

Rolando Mandragora sta vivendo l'ennesima estate in cui, almeno secondo le regole del mercato, si vede retrocesso in panchina in favore dei nuovi arrivi. Tanto da pensare che, in caso di offerta concreta, potrebbe anche essere presa in considerazione la sua cessione. La Fiorentina però, al momento sembra tutt'altro che intenzionata a valutarne l'addio. Stesso discorso per il centrocampista che vuole restare e che è disponibile, come in passato, a giocarsi il posto partendo da una posizione di svantaggio.

La stima del presidente Commisso

Mandragora tra l'altro gode della grande stima della proprietà, sottolineata ieri anche da una storia social del presidente Giuseppe Commisso che ha condiviso il suo ultimo gol alla Juventus, una pennellata sotto l'incrocio che il patron ha "titolato" così: "Ricordando la bellezza". Un altro motivo per chiarire la posizione intorno al nome del centrocampista: a meno di offerte fuori mercato, che dovrebbero superare i 10 milioni, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di dirgli addio.

Tanto mercato ma poca voglia di andar via

Eppure Mandragora avrebbe mercato, soprattutto ci sono tante società in Italia e all'estero, pronte ad aspettare la seconda metà di agosto per provare poi a puntare su un centrocampista come lui, capace di segnare tanti gol spesso decisivi, risultando più che utile a metà campo. Club come il Genoa, lo stesso Sassuolo, potrebbero avere bisogno di giocatori come lui in vista della prossima stagione. Ma come detto la Fiorentina ha le idee chiare e non ha intenzione di cederlo con formule tipo prestiti o con cifre al di sotto dei 10 milioni. Mandragora ha tutta l'intenzione di convincere Grosso come fatto in passato con altri allenatori. E di mettere il suo nome tra i protagonisti del campionato che ormai, sta per iniziare.