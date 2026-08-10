Anche ieri Grosso ha provato il 4-3-2-1 con Mastantuono e Oulai ok

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Come sottolinea La Nazione, la Fiorentina ha riacceso i motori ieri pomeriggio tornando ad allenarsi dopo il giorno libero. L'attenzione era tutta per Franco Mastantuono: l’argentino ha svolto il primo allenamento in gruppo con i nuovi compagni dopo due giorni di lavoro individuale. Un inserimento graduale (anche se l’ex Real fino a tutto luglio ha lavorato regolarmente nel gruppo di Mourinho) ma con una direzione ben precisa: crescere di condizione nei prossimi giorni per provare a essere a disposizione venerdì.

Il tecnico sta continuando a lavorare sulla traccia tattica già mostrata nelle ultime settimane. Anche ieri infatti il 4-3-2-1 è stato il punto di riferimento delle esercitazioni. Buone notizie anche da Christ Oulai: il centrocampista, recuperato dallo stato febbrile, è tornato in gruppo dopo aver saltato l’amichevole di giovedì con il Deportivo