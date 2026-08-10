Il Bologna vuole Piccoli entro 48 ore. Possibile obbligo legato all'Europa

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Per Roberto Piccoli il quadro ormai è chiaro: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Bologna lavora secondo un prestito con obbligo di riscatto determinato (il quotidiano si immagina possa essere la qualificazione all’Europa) ad un cifra che non scollini i 18 milioni di euro. Ma il dato più importante è che il club emiliano si è dato un termine per chiudere (o meno) l’operazione: i primi due giorni della settimana.

In caso di niente di fatto, andrà a rivolgersi altrove.La Fiorentina da parte sua vuole venti milioni per un giocatore che sostanzialmente non ha reso come sperato dopo l'investimento importante dal Cagliari: Curiosità riportata dalla rosea: Piccoli lo avrebbe voluto anche Vincenzo Italiano. La questione dovrà essere definita a breve proprio perché Dovbyk ha bisogno di tempo per riattivare il motore potente.