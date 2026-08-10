Cosa manca per Piccoli al Bologna? TMW: "Sartori disposto ad investire 17-18mln"

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Il Bologna ha individuato in Roberto Piccoli il centravanti ideale per completare il proprio attacco, ma per arrivare all’attaccante servirà ancora trovare un accordo con la Fiorentina. Lo riporta TMW che spiega la situazione:Giovanni Sartori conosce bene l'attaccante ed è disposto a investire circa 17-18 milioni di euro complessivi, mentre la società viola parte da una valutazione più alta, considerando i circa 27 milioni spesi un anno fa tra parte fissa e bonus.

La distanza riguarda anche la formula. Il Bologna preferirebbe infatti un prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni, così da distribuire l’investimento su più esercizi. Prima di affondare il colpo, però, i rossoblù devono liberare spazio nel reparto offensivo. Il principale candidato alla partenza è Thijs Dallinga, sul quale nelle ultime ore si sarebbe mosso con decisione il Werder Brema, superando la concorrenza del Genoa. I liguri, comunque, hanno già presentato una proposta e la situazione resta ancora aperta.

L’idea del Bologna sarebbe quella di affiancare Piccoli ad Artem Dovbyk, arrivato in prestito dalla Roma, offrendo a Domenico Tedesco due attaccanti dalle caratteristiche differenti. Piccoli è particolarmente apprezzato da Sartori, che lo conosce dai tempi dell’Atalanta. Sul giocatore, però, resta vigile anche la Lazio di Rino Gattuso, che valuta Piccoli insieme ad Andrea Pinamonti. Sullo sfondo rimangono Evan Ferguson e Marc Guiu, ma al momento il centravanti della Fiorentina è il nome più concreto.