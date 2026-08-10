Calciomercato CSC Flash: Dodo separato in casa. Piccoli-Bologna, la formula non convince i viola

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Tutte le ultime notizie a proposito del mercato della Fiorentina: dalle difficoltà nelle cessioni di Dodo e Fortini fino al domino attaccanti

Torna l'appuntamento quotidiano con la versione 'flash' di Chi si compra? con le ultime novità sul mercato della Fiorentina:

Dodo non ha offerte

Dodo resta un separato in casa al Viola Park, col brasiliano che vorrebbe andarsene ma senza ancora ricevuto alcuna proposta concreta, né in Italia né all'estero. La Fiorentina attende la seconda metà del mese di agosto con la speranza di ricevere una chiamata per lui, con la Roma che potrebbe farsi avanti per fargli ricoprire il ruolo di vice Wesley.

Mandragora verso la permanenza

Mandragora pare destinato a restare alla Fiorentina, sia perché il giocatore non ha nessuna intenzione di forzare per un addio sia perché gode della stima di Grosso e del presidente Commisso. Solo davanti ad un'offerta superiore ai 10 milioni i viola prenderebbero in considerazione il suo addio.

Piccoli-Bologna, la formula non convince

Resta caldo l'asse Firenze-Bologna con Roberto Piccoli protagonista. La Fiorentina non è convinta della formula proposta, ovvero con l'obbligo condizionato alla conquista dell'Europa da parte dei rossoblu ma si continua a trattare. Con Pellegrino la distanza è minima: il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento e col Parma la trattativa è ben indirizzata.

Fortini, il prezzo allontana i club interessati

Difficoltà anche nella cessione di un altro giocatore in uscita come Nicolò Fortini: nessun club si è avvicinato ai 10 milioni richiesti dalla Fiorentina. Il Torino nicchia e attende il momento giusto per abbassare le pretese viola che però, per ora, non cedono.