Fortini-Fiorentina, qualcosa si è rotto. Situazione da maneggiare con cura

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Come sottolinea oggi La Nazione, Niccolò Fortini ci è andato giù pesante con la Fiorentina, facendo sparire di colpo da Instagram tutte le sue immagini con la maglia della Fiorentina. Un rapporto che fin qui è stato d’amore, ma evidentemente negli ultimi giorni qualcosa si è rotto. Fortini resta sul mercato, ieri dal Viola Park trapelava informalmente l’intenzione di non volerlo cedere per meno di 10 milioni e se l’offerta non dovesse arrivare il club viola sarebbe pronto anche a tenerlo con contratto in scadenza nel 2027. Insomma, si tratta di una situazione da maneggiare con cura, con il giovane esterno che sicuramente non sta vivendo bene questo scorcio d’estate. Resta l’idea Torino, così come la possibilità Sassuolo nell’affare Thorstvedt. Ma la cessione si farà, eventualmente, solo alle condizioni viola.

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